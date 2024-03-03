Чувашия пересмотрит реализацию молодежной политики после послания президента России

СИРИУС /Федеральная территория/, 3 марта. /ТАСС/. Чувашия планирует пересмотреть работу в области молодежной политики после послания президента России и Всемирного фестиваля молодежи в Сириусе. Об этом журналистам сообщил глава Чувашии Олег Николаев.

Во время послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин поручил запустить в 2024 году в стране новый национальный проект "Молодежь России", который будет ориентирован на развитие молодежной политики. Он отметил, что нацпроект для молодежи фактически будет посвящен будущему России.

"После фестиваля, тем более после послания президента России, в рамках которого было обозначен запуск национального проекта "Молодежь России", планируем пересмотреть наши планы по работе по данному направлению. В целом мы набрали очень хороший темп по реализации государственной молодежной политики в Чувашской Республике", - сказал Николаев.

По его словам, в 2023 году после создания отдельного исполнительного органа власти Чувашии по молодежной политике в регионе была принята стратегия реализации государственной молодежной политики до 2035 года. Кроме того, при каждом муниципальном образовании была введена должность советника главы администрации муниципального образования по молодежной политике. "Это позволило нам, с одной стороны, поднять статус работы по молодежной политике и выровнять его по всем муниципалитетам, а самое главное - сконцентрировать эту работу на уровне главы муниципального образования. В прошлом году таким образом мы сформировали достаточно хорошую институциональную и инструментальную базу", - отметил Николаев.

Глава Чувашии привел в пример один из проектов 2023 года, который предполагает погружение молодых семей в чувашские традиции. Он реализован на базе музея натурального хозяйства чувашского крестьянина ХIХ века, где воссоздан быт чувашских семей. В 2024 году началось формирование еще одного проекта для молодых семейных пар "Гриневская карта". "Кроме того, каждая семья получает два сертификата на сегодняшний день. Это возможность исследования своего состояния здоровья, прежде всего на репродукцию, как мужского, так и женского. Второе - это культурные активности, которые позволяют молодым семьям в течение трех месяцев посетить спектакль и музей", - сказал Николаев.

Всемирный фестиваль молодежи проходит на федеральной территории Сириус с 1 по 7 марта 2024 года. Заявки на участие в нем подали более 300 тыс. человек из 190 стран. Региональная программа фестиваля состоится с 10 по 17 марта, ее участники посетят 30 городов России.

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