Жильцы обрушившегося в Ростове дома начнут получать возмещение за жилье в конце марта

Размер выкупной стоимости составит от 88 до 95,9 тыс. рублей за 1 кв. м

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 марта. /ТАСС/. Жильцы дома в Ростове-на-Дону на улице Нариманова, где в конце января обрушился один из подъездов, начнут получать возмещение за жилье в третьей декаде марта, сообщил глава горадминистрации Алексей Логвиненко.

"К выплате возмещения всем согласным собственникам приступим в третьей декаде марта после поступления средств из областного бюджета. Размер выкупной стоимости составит от 88 тыс. рублей до 95,9 тыс. рублей за 1 кв. м. На сегодня 55 семей согласны с размером возмещения на общую сумму 66,9 млн рублей. Договорились с Советом директоров города, что бизнес бесплатно предоставит им риелторские услуги. За теми же, кто не согласен с выкупной стоимостью, сохраняется право оспорить ее через суд", - написал Логвиненко в Telegram-канале по итогам очередной встречи с жильцами дома.

Логвиненко отметил, что оперативный штаб администрации Ворошиловского района Ростова-на-Дону продолжает прием заявлений на оказание финансовой помощи, выплаты в связи с утратой имущества первой необходимости, которые были увеличены с 30 до 100 тыс. рублей, получили почти 200 человек, 4 марта деньги перечислят еще 13 жителям. Еще 210 человек получили по 10 тыс. рублей.

"Кроме того, собственникам вернут платежи за капремонт, которые они перечисляли. Также для четырех семей, признанных малоимущими, после выделения финансирования будут приобретены квартиры по норме предоставления. 33 кв. м - для одиноко проживавших граждан, 42 кв. м - на семью из двух человек, 18 кв. м на каждого - на семью из трех и более человек", - уточнил глава администрации Ростова-на-Дону.

Вечером 27 января пресс-служба ГУ МЧС по Ростовской области сообщила об обрушении стены первого подъезда в многоэтажном жилом доме на улице Нариманова. Из аварийного дома эвакуировали 95 человек. На следующий день утром произошло полное обрушение подъезда. В районе пятиэтажки в Ростове-на-Дону ввели режим ЧС. По информации городских властей, в настоящее время в маневренном фонде размещены 58 жильцов дома.