FPV-дрон "Упырь" поразил танк Abrams на авдеевском направлении

Применялся боеприпас ПГ-7В, рассказал представитель предприятия-производителя дрона

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Российские военнослужащие поразили еще один танк Abrams производства США на авдеевском направлении. После двух попаданий FPV-дронов "Упырь" бронетехника загорелась, рассказал ТАСС представитель предприятия-производителя.

"Буквально только что передали бойцы, что теперь на счету и нашего дрона есть танк Abrams. 30-я бригада пехоты помогла сбить ему гусеницу, а затем было два попадания "Упырями", после первого возгорания не произошло, но оно произошло после второго. Применялся боеприпас ПГ-7В", - сказал собеседник агентства.

Подбитый FPV-дроном "Упырь" Abrams стал вторым загоревшимся в результате попаданий американским танком. Первый подобный был уничтожен 26 февраля командиром расчета БПЛА с позывным Рассвет при помощи FPV-дрона "Пиранья". По словам военного, танк был уничтожен полностью, также примерно через сутки был подбит дроном еще один, но экипаж ВСУ смог сориентироваться и уйти своим ходом.

FPV-дрон "Упырь" был впервые применен в зоне специальной военной операции в мае 2023 года. В процессе боевого применения в ходе СВО он зарекомендовал себя положительно: уничтожал лодки с десантом на Днепре, укрепления, блиндажи и опорные пункты противника. На сегодняшний день применяется на всех направлениях специальной военной операции.