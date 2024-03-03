Участникам фестиваля молодежи рассказали о тайнах письма майя

Им также рассказали о тайнах подводных пещер майя, многие из которых до сих пор не исследованы

СИРИУС /Федеральная территория/, 3 марта. /ТАСС/. Тайны писем древней цивилизации майя и историю их расшифровки советским ученым Юрием Кнорозовым рассказали участникам Всемирного фестиваля молодежи. В рамках форума состоялась дискуссия о методах разгадки знаков и символов, которые применил известный этнограф и лингвист, а также о его удивительной биографии.

Как отметила доктор исторических наук Галина Ершова, Кнорозову удалось сделать то, чего не могли иностранные ученые в течение века. Кнорозов разгадал письменность, не выходя из своего кабинета. "Он дарил идеи всем. Для него было важно, чтобы все продвигались в своих исследованиях", - сказала историк.

Советский исследователь, в частности, посчитал число знаков в одном из источников, что помогло понять структуру письма и порядок чтения. Гостей мероприятия ознакомили с примерами посланий древней цивилизации. Майя делали записи о правителях, о лунных полугодах и метеорных потоках, об умерших, о том как пить какао и что делать, когда Венера пошла не туда. Участникам рассказали и о тайнах подводных пещер майя, многие из которых до сих пор не исследованы.

По словам почетного консула России в Юкатане, представителя центра по изучению майя Юрия Кнорозова в Гватемале Адриана Мальдонадо, фестиваль молодежи является олицетворением многообразия культур. "Основной вопрос, какие изменения происходят и какие правила будут установлены в плане общения между людьми", - отметил он. Мальдонадо подчеркнул, что наследие Кнорозова как раз является мостом в отношениях между культурами.

Юрий Кнорозов (1922-1999) - ученый, историк, этнограф, лингвист, расшифровал письменность майя и стал основателем советской школы майянистики.

Всемирный фестиваль молодежи проходит на федеральной территории Сириус с 1 по 7 марта 2024 года. Заявки на участие в нем подали более 300 тыс. человек из 190 стран. Региональная программа фестиваля состоится с 10 по 17 марта, ее участники посетят 30 городов России.

ТАСС - генеральный информационный партнер мероприятия.