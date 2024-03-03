Форум молодых ученых стран БРИКС пройдет в Сириусе в ноябре

Его объединят с Конгрессом молодых ученых

СИРИУС /Федеральная территория/, 3 марта. /ТАСС/. Форум молодых ученых стран БРИКС в 2024 году состоится в рамках Конгресса молодых ученых, который традиционно проходит в Сириусе в ноябре. Об этом на площадке Всемирного фестиваля молодежи сообщил заместитель министра науки и высшего образования России Денис Секиринский.

"Центральным мероприятием, которым мы подводим каждый год итоги Десятилетия [науки и технологий], [является] Конгресс молодых ученых, который проводится здесь же, в Сириусе. В этом году благодаря тому, что Россия председательствует в БРИКС, Конгресс молодых ученых будет объединен с Форумом молодых ученых стран БРИКС", - сказал Секиринский, выступая на панельной дискуссии "Образовательный туризм: уникальные возможности России для российских и зарубежных студентов".

Он также уточнил, что Конгресс молодых ученых пройдет в Сириусе в конце ноября 2024 года.

Всемирный фестиваль молодежи проходит на федеральной территории Сириус с 1 по 7 марта 2024 года. Заявки на участие в нем подали более 300 тыс. человек из 190 стран. Региональная программа фестиваля состоится с 10 по 17 марта, ее участники посетят 30 городов России.

ТАСС - генеральный информационный партнер мероприятия.