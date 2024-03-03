Командир: боевые способности FPV-дронов в РФ постоянно растут благодаря прошивке

Командир одного из подразделений БПЛА, действующих на херсонском направлении, с позывным Якорь отметил, что российские IT-специалисты ее постоянно улучшают

ТАСС, 3 марта. Российские и украинские FPV-дроны в основном различаются прошивкой, российские IT-специалисты ее постоянно улучшают, увеличивая боевые способности беспилотников. Об этом ТАСС рассказал командир одного из подразделений БПЛА, действующих на херсонском направлении, с позывным Якорь.

"Дроны одинаковые - как у нас, так и у них. Есть, конечно, некоторые отличия в некоторых моделях, но основа одна и та же. Все решает прошивка. Прошивки у нас имеются. IT-специалисты действительно очень сильно помогают нам с этими вопросами: перепрошивают, увеличивая боевые способности", - сказал Якорь.

Он отметил, что его подразделение использует все виды дронов-камикадзе, различные по размерам. Собирают эти дроны в тылу, а бойцы в тыловых районах спецоперации производят боеприпасы.

"Именно мы занимаемся созданием и установкой на FPV-дроны боеприпасов. Боеприпасы, такие как снаряды РПГ, противотанковые гранаты и также самодельные трубы, забитые пластидом и поражающими элементами", - отметил он.