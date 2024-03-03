Командир батальона: российские десантники эффективно выявляют украинские станции РЭБ

Командир парашютно-десантного батальона ВДВ с позывным Гром отметил, что вновь прибывшие украинские солдаты "проявляют себя в ненужных местах"

ТАСС, 3 марта. Российские военнослужащие в зоне спецоперации эффективно выявляют украинские станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ), сообщил ТАСС командир парашютно-десантного батальона ВДВ с позывным Гром, работающий на Днепре.

"С выявлением их систем РЭБ, их радиолокационных станций, наблюдательных постов, если они где-то выставляют секреты, тоже своевременно выявляем. Уточняем, подтверждаем цель и их уничтожаем", - сказал Гром.

Он уточнил, что у подразделений ВСУ, которые стоят напротив батальона ВДВ на правом берегу Днепра, недавно была ротация и вновь прибывшие украинские солдаты "проявляют себя в ненужных местах".

"В целом сейчас эффективно по дальности выявляем цели, то есть разведка хорошо работает, хорошо работают сами артиллеристы, корректировщики", - добавил Гром, отметив хорошее обеспечение своего подразделения всеми видами оружия и обмундирования.