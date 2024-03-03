Роскомнадзор ограничил доступ к сайту словаря жестовых языков Spread the Sign

Причины ограничения не указаны

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Доступ к сайту словаря жестовых языков Spread the Sign ограничен на территории РФ, следует из данных сервиса Роскомнадзора для проверки ограничения доступа к сайтам и (или) страницам сайтов в интернете.

Согласно данным сервиса ведомства, доступ ограничивается к сайту spreadthesign.com.

Причины ограничения доступа не указаны. ТАСС обратился за комментарием о причинах блокировки в Роскомнадзор.

Словарь Spread the Sign был создан в 2006 году, в нем записаны более 400 тыс. жестов на 44 языках.