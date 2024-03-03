Россия проведет международную олимпиаду для школьников по климату

Директор департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям МИД РФ Александр Алимов отметил, что "многие из талантливых ребят, которые примут участие в этих олимпиадах, хотят впоследствии стать студентами российских вузов"

СИРИУС /Федеральная территория/, 3 марта. /ТАСС/. Россия проведет для школьников Международную олимпиаду по вопросам изменения климата и экологии. Об этом сообщил директор департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям МИД РФ Александр Алимов, выступая на форуме в рамках Всемирного фестиваля молодежи.

"Мы ожидаем в этом году, что школьники из разных уголков мира попробуют свои силы в [подготовительном] этапе олимпиады школьников. Впервые готовится проведение международной олимпиады, посвященной вопросам изменения климата и проблемам экологии, - сказал дипломат. - Мы уверены, что многие из талантливых ребят, которые примут участие в этих олимпиадах, хотят впоследствии стать студентами российских вузов. Наша страна для этого предоставляет много возможностей, в том числе бесплатного обучения в рамках квоты правительства Российской Федерации".

Всемирный фестиваль молодежи проходит на федеральной территории Сириус с 1 по 7 марта 2024 года. Заявки на участие в нем подали более 300 тысяч человек из 190 стран. Региональная программа фестиваля состоится с 10 по 17 марта, ее участники посетят 30 городов России. ТАСС - генеральный информационный партнер мероприятия.