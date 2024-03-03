Участники фестиваля молодежи из 11 стран посетили новую экотропу Сириуса

Вместе с организаторами иностранцы сыграли на баяне и исполнили русские народные песни

СИРИУС /Федеральная территория/, 3 марта. /ТАСС/. Участники Всемирного фестиваля молодежи (ВФМ) из России, а также 10 стран мира посетили горные маршруты на территории Сочинского национального парка, где сотрудники Университета "Сириус" разрабатывают новую сеть экотроп. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе федеральной территории.

"Участники Всемирного фестиваля молодежи сходили в настоящий туристический поход по самым живописным местам Сочинского нацпарка. Всего в нем приняли участие 40 человек <…> Гости из подшефных Сириусу стран - Великобритании, Исландии, Канады, Нидерландов и Финляндии, а также участники ВФМ из Аргентины, Норвегии, Боливии, Бразилии, Панамы и России первыми увидели участок экотропы, который разработал Университет "Сириус" в рамках проекта по развитию экологического туризма", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в зависимости от времени года на этом маршруте туристам могут встречаться краснокнижные растения и животные, например тритон Ланца, колхидская жаба, серны. Также во время похода участники отработали особую технику ходьбы на снегоступах и командные упражнения, приняли участие в спортивных играх, традиционных русских забавах. Вместе с организаторами иностранцы сыграли на баяне и исполнили русские народные песни.

В пресс-службе добавили, что Университет "Сириус" уже разработал более 30 км экотроп в горах Кавказского биосферного заповедника и Сочинского национального парка. Они будут тематическими и посвящены основным направления развития федеральной территории: науке, спорту, искусству, экологии, умному туризму. В будущем университет совместно с партнерами планирует расширить сеть экологических троп до 100 километров: они соединят горный и прибрежный кластеры.

Всемирный фестиваль молодежи проходит на федеральной территории Сириус с 1 по 7 марта 2024 года. Заявки на участие в нем подали более 300 тысяч человек из 190 стран. Региональная программа фестиваля состоится с 10 по 17 марта, ее участники посетят 30 городов России. ТАСС - генеральный информационный партнер мероприятия.