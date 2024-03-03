Патриарх Кирилл заявил, что уважение к РФ должно быть обязательным условием для мигрантов

Патриарх отметил, что ему "хорошо известно, что люди боятся иногда этих этнических групп, которые солидарны и могут и насилие применять к тем, кто им не очень нравится"

СИРИУС /Федеральная территория/, 3 марта. /ТАСС/. Мигранты должны находиться в России только при условии уважения к стране, в которой они работают, также нужно исключить формирование ими своих "национальных гетто". Об этом заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, отвечая на вопросы во время лекции на площадке Всемирного фестиваля молодежи.

"Присутствие иммигрантов в России, которое действительно сейчас обуславливается экономическими проблемами, должно осуществляться при двух условиях. Иммигранты должны иметь уважение к тому народу и той стране, в которой они работают. Они не должны формировать свои национальные гетто, которые агрессивно настроены к окружению", - сказал патриарх.

Он уточнил, что то, о чем он говорит, имеет место "не глобально, иначе бы государство забило тревогу". Однако вместе с тем, добавил патриарх, ему "хорошо известно, что люди боятся иногда этих этнических групп, которые солидарны и могут и насилие применять к тем, кто им не очень нравится".

"Присутствие людей другой культуры, другого языка, другой религии на территории России допустимо, возможно, но непременным условием должно быть уважение к русскому народу, к русской культуре, то есть к культуре большинства. Присутствие мигрантов, обусловленное экономическими потребностями, не должно создавать угроз для национальной идентичности России и русских", - подчеркнул патриарх.

Он добавил, что русские со своей стороны мирные люди и не собираются в какие-то группы, которые могут нападать и избивать приезжих. "Есть какие-то отдельные экстремистские явления, но это абсолютно не связано с умонастроениями большинства людей", - сказал первоиерарх Русской церкви.

Всемирный фестиваль молодежи проходит на федеральной территории Сириус с 1 по 7 марта 2024 года. Заявки на участие в нем подали более 300 тысяч человек из 190 стран. Региональная программа фестиваля состоится с 10 по 17 марта, ее участники посетят 30 городов России. ТАСС - генеральный информационный партнер мероприятия.