3 марта, 19:23
Военная операция на Украине

Разработчики FPV-дрона "Упырь" опубликовали видео поражения танка Abrams

© Видео предоставлено предприятием-производителем FPV-дрона "Упырь"

Сжечь иностранную бронетехнику удалось ударами боеприпаса ПГ-7В

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Разработчики FPV-дрона "Упырь" опубликовали видео от лица оператора, который при помощи их беспилотников совершает два результативных удара по американскому танку Abrams на авдеевском направлении.

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На видео дроны летят в танк, гусеницу которого ранее сбили военнослужащие бригады пехоты. Ударами боеприпаса ПГ-7В удалось сжечь иностранную бронетехнику.

FPV-дрон "Упырь" был впервые применен в зоне специальной военной операции в мае 2023 года. В процессе боевого применения в ходе СВО он зарекомендовал себя положительно: уничтожал лодки с десантом на Днепре, укрепления, блиндажи и опорные пункты противника. На сегодняшний день применяется на всех направлениях специальной военной операции. 

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