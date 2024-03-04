Сопредседатель "Мемориала" Орлов не высказал жалоб на условия содержания в СИЗО

Осужденный отметил, что еда в изоляторе оказалась лучше, чем он, сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексей Мельников

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Член правления правозащитного центра "Мемориал" (признан в РФ иноагентом и ликвидирован решением Верховного суда) Олег Орлов (признан иноагентом), осужденный за повторную дискредитацию российской армии, не высказал каких-либо претензий правозащитникам на условия содержания в СИЗО. Об этом журналистам рассказал ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексей Мельников, посетивший Орлова в изоляторе.

"Посетили <...> СИЗО-7 УФСИН России по городу Москве. По условиям содержания проблем не выявили. Видели Олега Орлова из "Мемориала". Говорит, что еда в СИЗО оказалась лучше, чем он ожидал. С точки зрения условий содержания претензий не высказал", - рассказал Мельников.

Ранее Головинский суд Москвы приговорил сопредседателя "Мемориала" к двум годам и пяти месяцам колонии. В начале октября 2023 года тот же Головинский суд признал Орлова виновным по этому же делу и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 150 тыс. рублей. Прокурор требовал оштрафовать его на 250 тыс. рублей, хотя ему грозило до пяти лет лишения свободы. Защита осужденного подала апелляцию на это решение. Свою жалобу подала и прокуратура, представители которой требовали ужесточить наказание подсудимому. После этого Мосгорсуд отменил приговор и направил дело в суд первой инстанции на новое рассмотрение. При этом Орлов продолжал оставаться под подпиской о невыезде.

Обвинительное заключение дополнилось пунктом о том, что Орлов руководствовался мотивом вражды и ненависти к российским военнослужащим. Вину он не признает. Поводом для уголовного преследования стал его пост в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) от 14 ноября 2022 года, в котором опубликован перевод его статьи "Они хотели фашизма, они его получили", написанной для французского издания Mediapart.