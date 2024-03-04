Участники джиперской экспедиции с Чукотки на Камчатку решили досрочно завершить поездку

Причиной стали проблемы со здоровьем одного из водителей

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 марта. /ТАСС/. Участники джиперской экспедиции с Чукотки на Камчатки приняли решение остаться в Петропавловске-Камчатском в связи с состоянием здоровья одного из водителей, сообщили ТАСС организаторы путешествия.

"После долгих раздумий принято непростое решение в обратный маршрут не идти. Наспех пролеченная перед выездом спина одного из участников четко дает понять, что нагрузки обратной дороги она не выдержит. Поэтому решено поберечь здоровье и остановиться на достигнутом", - сообщили организаторы.

При этом экстремалы озвучили новые планы: в 2025 году своим ходом проехать от Владивостока до Чукотки, в поселок Эгвекинот.

11 февраля из административного центра Чукотки, города Анадыря, стартовала джиперская экспедиция до Петропавловска-Камчатского. Четыре экипажа преодолели около 3 тыс. км по бездорожью до соседнего региона. Экспедиция передвигалась на внедорожниках Toyota Land Cruiser и Nissan Safari. Трое из участников представляют анадырское общественное объединение "Чукотский след", один - эгвекинотский автоклуб Polar Bear. В столицу Камчатки они приехали в конце февраля.