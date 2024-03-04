В Госдуме предложили разрешить переходить на бюджет студентам-отцам

Первый замглавы комитета Государственной думы по просвещению Яна Лантратова считает, что реализация инициативы позволит улучшить демографическое положение в стране

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова ("Справедливая Россия - За правду") обратилась к министру науки и высшего образования РФ Валерию Фалькову с предложением дать право переходить с платного обучения на бюджетное студентам, которые стали отцами. Текст обращения есть в распоряжении ТАСС.

"Министерству науки и высшего образования РФ предлагается предоставить право перехода на бесплатное обучение также и студентам, которые стали отцами на момент обучения по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования в случаях, если вышеуказанные граждане исполняют обязанности по воспитанию и образованию детей должным образом", - говорится в письме.

Такое право Лантратова предлагает дать только тем отцам, которые получают первое образование. В своем обращении она просит учесть, что при рождении ребенка затраты на обеспечение семьи у молодых людей кратно возрастают. По ее словам, право на бесплатное обучения для обоих родителей представляется существенной поддержкой для молодых семей со стороны государства. "Молодым семьям, получающим образование, сложнее обеспечивать детей ввиду высокой занятости обучением и сложности трудоустройства на период получения образования. В данной ситуации оплачивать образовательные программы высшего и среднего уровня представляется крайне затруднительным для вышеуказанных социальных групп", - подчеркивает Лантратова.

Кроме того, реализация инициативы позволит улучшить демографическое положение в стране, считает депутат.

Согласно действующему законодательству, переход с платного обучения на бесплатное осуществляется при наличии свободных бюджетных мест. Такое право сейчас есть у тех студентов, кто окончил два последних семестра обучения на оценки "отлично" или "хорошо". Кроме того, это относится к следующим категориям лиц: дети-сироты, студенты до 20 лет, у которых только один родитель и он является инвалидом I группы, а среднедушевой доход их семьи ниже величины прожиточного минимума, родившие ребенка в период обучения женщины, дети участников специальной военной операции (СВО), а также те, у кого в период обучения умер один или оба родителя. Участники СВО, не имеющие на момент подачи заявления на переход долгов по учебе, дисциплинарных взысканий, задолженности по оплате обучения, также переводятся на вакантные бюджетные места.