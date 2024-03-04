В Якутии начали выдавать бесплатные земельные участки участникам СВО

На начало февраля 2024 года землю получили три человека

ЯКУТСК, 4 марта. /ТАСС/. Власти Якутии начали выдавать бесплатно земельные участки участникам специальной военной операции (СВО), сообщила ТАСС первый заместитель министра имущественных и земельных отношений республики Нюргустана Пахомова.

"Земельный участок предоставляется в собственность бесплатно в границах муниципального района или городского округа Республики Саха (Якутия), на территории которого участник специальной военной операции на день завершения своего участия в специальной военной операции был зарегистрирован по месту жительства, а при отсутствии такой регистрации - по месту пребывания. По информации органов местного самоуправления, на начало февраля 2024 года предоставлено три земельных участка", - сообщила Пахомова.

Она уточнила, что в порядке предоставления земельных участков предусмотрены постановка военнослужащих на учет в администрацию муниципального района или городского округа, формирование перечня участков самой администрацией муниципалитета, также заявление о предоставлении земельного участка из сформированного перечня.

В министерстве рекомендуют обратиться в администрацию муниципального района или городского округа для постановки на учет. "В настоящее время в целях обеспечения граждан земельными участками органами местного самоуправления подготовлено 1 455 земельных участков и формируются 175 земельных участков, вносятся изменения в градостроительную документацию и планируется проведение кадастровых работ по мере постановки на учет граждан", - отметила первый замминистра.

В ноябре 2023 года были внесены изменения в Земельный кодекс республики в части предоставления участникам СВО земельных участков в собственность бесплатно для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, индивидуального жилищного строительства. Также участок предоставляют членам семей военнослужащих, умерших вследствие увечья или заболевания, полученных при выполнении задач в ходе проведения СВО.