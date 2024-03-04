Вильфанд прогнозирует в Москве на 8 марта температуру воздуха ниже нормы

Также в праздничный день ожидается повышенное атмосферное давление, сообщил руководитель Гидрометцентра

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Температурный фон в Москве на 8 марта прогнозируется ниже нормы на 2 градуса, что соответствует значениям февраля. Кроме того, в течение недели ожидается повышенное атмосферное давление, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"На 8 марта температура будет ниже многолетних значений примерно на 2 градуса, это все-таки февральская погода, она будет суровее чем в "мужской" праздник", - сказал он.

В ночь на 4 февраля в Москве температура составит минус 7-9 градусов, по области - до минус 13 градусов. Дневные температуры плюс 1-3 градуса, в Подмосковье - до плюс 4 градусов, погода будет облачная, но с частыми прояснениями и преимущественно без осадков. Кроме того, 4 февраля и 5 февраля жителям Москвы и Подмосковья "нужно быть бдительнее" из-за прогнозирующейся гололедицы, отметил Вильфанд.

"Уже со вторника влияние будет оказывать антициклон с востока и выраженный антициклон над Скандинавией", - сказал он, отметив, что Москва окажется между двумя антициклонами из-за чего в течение недели прогнозируется повышенное давление. По словам метеоролога, из-за влияния двух антициклонов воздушные массы будут перемещаться с севера и юго-востока, ветер будет слабый, а направление - переменным, температурный фон "существенно не изменится". В ночь на 5 декабря температуры будут в диапазоне 6-11 градусов ниже нуля, днем - плюс 1-3 градуса, также возможны небольшие осадки.

"В среду вновь изменится циркуляция, воздух будет поступать с сервера, поэтому не только ночные, но и дневные температуры будут отрицательные", - рассказал Вильфанд. В ночь на 6 февраля температура будет на 7-12 градусов ниже нуля, днем в Москве от 0 до минус 2 градусов, по области - до минус 5. "Наиболее значительное похолодание прогнозирует в четверг, это будет самый холодный день недели", - добавил он, отметив, что холодные воздушные массы будут перемещаться с севера и северо-востока, поэтому ночные температуры опустятся до минус 10-15 градусов, дневные - минус 1-5 градуса, что соответствует нормам января.

Вильфанд рассказал, что ночные температуры 8 марта прогнозируются на уровне 7-12 градусов ниже нуля, а дневные от нуля до минус 3 градусов. В выходные дни температура начнет постепенно повышаться, ночью 2-7 градусов ниже нуля, а днем - около нуля. "Давление начнет постепенно повышаться, поэтому будет облачно и временами небольшие осадки", - заключил он.