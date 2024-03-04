В РПЦ назвали проведение дискотек в храмах трагедией для европейской культуры

Председатель Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда отметил, что любое использование сакрального пространства не по назначению обессмысливает саму эту территорию

СИРИУС /Федеральная территория/, 4 марта. /ТАСС/. Использование пространства храма не по назначению обессмысливает его, а проведение развлекательных мероприятий в европейских храмах является трагедией для местной культуры. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал председатель Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

В Кентерберийском соборе, одном из древнейших и наиболее значимых соборов Великобритании, начали проводить "молчаливые дискотеки". Их смысл заключается в том, что люди в наушниках под музыку приходят танцевать, при этом в самом храме остается тихо. Вырученные деньги от билетов на мероприятие направляются на содержание храма. Подобная практика постепенно распространяется в Германии и некоторых других европейских странах.

"Любое использование сакрального пространства не по назначению - оно обессмысливает само это пространство. И то, что сегодня храмы в Европе превращаются в клубы, кафе, еще какие-то развлекательные учреждения, это, в общем, не будет преувеличением сказать, это трагедия европейской культуры, когда-то великой", - сказал Легойда в кулуарах Всемирного фестиваля молодежи.

Всемирный фестиваль молодежи проходит на федеральной территории Сириус с 1 по 7 марта 2024 года. Заявки на участие в нем подали более 300 тыс. человек из 190 стран. Региональная программа фестиваля состоится с 10 по 17 марта, ее участники посетят 30 городов России. ТАСС - генеральный информационный партнер мероприятия.