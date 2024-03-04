Эксперт: 51% семей в России должны быть многодетными, чтобы население не уменьшалось

Заведующий кафедрой социологии семьи и демографии МГУ им. М. В. Ломоносова Анатолий Антонов подчеркнул, что для сохранения количества жителей страны необходимо "35% трехдетных семей, 14% четырехдетных, и 2% семей с пятью и более"

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Больше половины семей в России должны иметь трех и более детей для того, чтобы население России не уменьшалось. Также суммарный коэффициент рождаемости должен расти за счет увеличения семей с тремя-четырьмя детьми, такое мнение ТАСС выразил советский и российский социолог, профессор, заведующий кафедрой социологии семьи и демографии МГУ им. М. В. Ломоносова Анатолий Антонов.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщала, что количество семей с тремя и более детьми в РФ составляет 2,3 млн. При этом всего в России проживают 24,5 млн семей, в которых воспитываются 30 млн детей. Таким образом, многодетные семьи составляют около 10% от общего числа семей в РФ.

"Для того, чтобы население России не уменьшалось, нам нужно 35% трехдетных семей, 14% четырехдетных, и 2% семей с пятью и более детьми. В целом - это 51% семей с тремя и более детьми", - пояснил эксперт.

Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что Россия должна добиться устойчивого роста рождаемости в течение ближайших шести лет, для этого правительство РФ будет принимать дополнительные решения в системе воспитания и образования, регионального и экономического развития.

"Когда говорят о росте рождаемости, имеется в виду рост суммарного коэффициента рождаемости. Коэффициенты должны расти за счет увеличения семей с тремя-четырьмя детьми", - отметил Антонов. Он предостерег, что если сейчас поднимать суммарный коэффициент рождаемости за счет первых и вторых детей, то это может грозить резким снижением этого показателя после 2030 года.

По данным 2022 года, в России суммарный коэффициент рождаемости составляет 1,416 родившихся детей на одну женщину, это значительно ниже уровня, необходимого для воспроизводства населения (2,1).