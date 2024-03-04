На Сахалине после метели открыли дороги для проезда по всем направлениям

Это касается всех видов транспорта

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 4 марта. /ТАСС/. Движение по автодорогам Сахалина, ограниченное в выходные дни из-за непогоды, восстановлено для всех видов транспорта по всем направлениям. Об этом сообщили ТАСС в Министерстве транспорта Сахалинской области.

"Все дороги открыли", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что в субботу на юг Сахалина пришла метель. В связи с этим было ограничено движение междугороднего пассажирского транспорта по ряду маршрутов. Местами закрыли проезд для всех автомобилей.

Сейчас на Сахалине хорошая солнечная погода без осадков и ветра. Температура воздуха в Южно-Сахалинске в дневное время - минус 6 градусов.