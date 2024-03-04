В Хабаровске погасили долги перед более чем 50 предпринимателями за поставки для больницы

Задолженность составила свыше 10 млн рублей

ХАБАРОВСК, 4 марта. /ТАСС/. Горбольница в Хабаровске погасила задолженность перед более чем 50 предпринимателями за поставку товаров и услуг. Об этом сообщили в прокуратуре Хабаровского края.

"По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования задолженность перед предпринимателями полностью погашена", - проинформировали в прокуратуре.

Сотрудники ведомства выявили долги в результате проверки. Было установлено, что КГКУ "Городская клиническая больница" имени профессора Г.Л. Александровича не оплатила свыше 10 млн рублей 51 хозяйствующему субъекту за оказанные услуги и поставленные товары в декабре 2023 года и январе 2024.

Главному врачу медучреждения внесли представление. Его привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 7.32.5 КоАП РФ (нарушение срока и порядка оплаты товаров (работ, услуг) при осуществлении закупок) в виде штрафа.