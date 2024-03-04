В Магадане прошел слет по плетению маскировочных сетей

Более 50 сетей передадут для бойцов СВО

ТАСС, 4 марта. Участники первого в России слета по плетению маскировочных сетей для бойцов специальной военной операции (СВО) "Свои сети 49" в Магадане создали более 50 сетей, которые будут переданы на фронт. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе правительства Магаданской области.

"Собралось более 200 человек, 25 команд из Магадана и городских округов. Участниками слета стали волонтеры из различных организаций, предприятий и образовательных учреждений. Такое мероприятие в стране прошло впервые. Результатом стало более 50 маскировочных сетей", - рассказал собеседник агентства и добавил, что в мероприятии участвовали как опытные "ремесленники", так и те, кто создавал сети впервые.

По информации пресс-службы правительства Магаданской области, открыл слет казачий хор исполнением гимна России, также транслировалось видеообращение бойцов с передовой к участникам мероприятия. В ролике защитники поблагодарили волонтеров за помощь, которую они им оказывают: плетут маскировочные сети, отправляют медицинские средства, носилки, детские письма и многое другое.

С приветственным словом к участникам и гостям обратился губернатор Магаданской области Сергей Носов. "В регионе давно обсуждалась идея о проведении подобного мероприятия, где будут создаваться ручные изделия, которые защитят и спасут фронтовиков, и сегодня этот слет состоялся благодаря неравнодушным жителям Магаданской области. В своем послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин подчеркнул, что сегодня очень важна помощь, участие и труд граждан Российской Федерации, людей, отдающих нашим ребятам, своим землякам душевное тепло и изделия, сделанные своими руками, которые защищают их от гибели. Благодарю всех вас за ваш труд, неравнодушие, за поддержку наших ребят", - привела пресс-служба слова губернатора.

Организаторы мероприятия подготовили для участников и гостей обширную программу. Помимо плетения сетей, были проведены мастер-классы по 16 направлениям. Там колымчане учились изготовлению нашлемников, бандажей, стерильных салфеток, тактических носилок, пошиву флисовых кофт, оплетки для маскировки оружия, вязанию теплых вещей и многому другому. Также дополнительно провели мастер-классы по плетению классической маскировочной сетки, где плести камуфляж могли попробовать и дети, и взрослые.

О слете

Колымский слет "Свои сети 49" организован при поддержке Министерства внутренней и информационной политики Магаданской области, а также волонтеров магаданского храма Святителя Николая Чудотворца.

Все участники получили дипломы и памятные подарки - небольшие статуэтки в виде маяка и логотипа мероприятия. Все сплетенные на слете маскировочные сети волонтеры штаба сбора помощи солдатам СВО и общественной организации "Боевое братство" передадут бойцам на передовую.