Израиль пропустил в Газу за минувшие сутки 277 грузовиков с гуманитарной помощью

Управление по координации действий правительства еврейского государства на палестинских территориях добавило, что в анклав доставили также 50 инкубаторов для младенцев

ТЕЛЬ-АВИВ, 4 марта. /ТАСС/. Израильские власти к утру понедельника пропустили в сектор Газа 277 грузовых автомобилей с гуманитарной помощью. Об этом сообщило Управление по координации действий правительства Израиля на палестинских территориях (КОГАТ) при Минобороны страны.

Согласно заявлению организации, 3 марта в общей сложности 277 грузовиков с гуманитарной помощью были проверены и доставлены в Газу. "Это самое большое количество грузовиков, которые были пропущены [в анклав] за сутки с начала войны", - указали в КОГАТ, подчеркнув, что израильские власти "не ограничивают объем гуманитарной помощи для сектора Газа".

Также в управлении сообщили, что к утру понедельника в палестинский анклав были доставлены 50 инкубаторов для младенцев. "Они предназначены для больниц "Аш-Шифа", "Камаль Адван" и "Аль-Акса", а также для Европейской больницы и медицинского центра имени Насера", - отмечается в заявлении КОГАТ, опубликованном на его странице в X (ранее Twitter).