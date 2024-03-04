Минобороны открыло в Москве первый многофункциональный центр по жилищному обеспечению

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Министерство обороны РФ открыло в Москве первый многофункциональный центр по жилищному обеспечению военнослужащих.

"Пилотный проект начал работу в Москве, - сообщили в оборонном ведомстве. - В открытии приняли участие руководитель ФГАУ "Росжилкомплекс" Минобороны России Валерий Абраменков и начальник филиала "Московский" Глеб Смирнов. Центр создан для повышения качества предоставления государственных услуг в сфере обеспечения жильем военнослужащих и работает по принципу "одного окна". Прием, регистрация и выдача документов военнослужащих осуществляется в одном месте".

В министерстве сказали, что в многофункциональном центре реализована система электронной очереди и дистанционной записи, что исключает длительное ожидание приема специалистом. В центре также обустроена игровая зона для детей, реализован принцип "доступной среды" для маломобильных. Кроме того, здесь военнослужащие могут подать документы на признание нуждающимися в служебных жилых помещениях, получить консультацию по вопросам обеспечения постоянным жильем, подать документы на участие в накопительной ипотечной системе, участие в приватизации и получение жилищной субсидии. Посетители центра могут получить уведомление о снятии с учета по месту проживания, открыть или закрыть лицевой счет, получить выписку, сдать служебное жилое помещение, а также записаться на личный прием к руководству ФГАУ "Росжилкомплекс".

"Этот центр первый в нашей стране. В дальнейшем министерство обороны продолжит поступательный путь по развитию данных центров на всей территории Российской Федерации. Минобороны России уделяет особое внимание выполнению социальных гарантий в отношении военнослужащих, в том числе в реализации прав на обеспечение жильем", - подчеркнул в ходе церемонии Абраменков.