В ЦДРА в поддержку российских военных выступил национальный балет "Кострома"

Мероприятие прошло в рамках патриотического проекта "Поет Россия армии победу"

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Русский национальный балет "Кострома" выступил в Москве на сцене Центрального дома российской армии (ЦДРА) в поддержку военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Спектакли балета "Кострома" рассказывают о величии нашей страны с ее многовековой историей и этническом разнообразием, об уникальности ее культуры, особом менталитете и неповторимом духовном коде. Патриотические эмоции и чувство принадлежности к единому многонациональному народу дают понимание женам, матерям и детям, за что сегодня сражаются их мужья и отцы, какие ценности они отстаивают в ходе специальной военной операции", - сказала президент АНО "Национальный балет "Кострома" Елена Царенко.

Этот спектакль знакомит зрителей с народными традициями многонационального государства. Во время постановки происходит путешествие во времени, отражаются картины из жизни народов Центральной России, Сибири, Кавказа, Крайнего Севера, Бурятии, Татарстана в разных эпохах.

Как отметили в Минобороны России, выступление прошло в рамках патриотического проекта "Поет Россия армии победу". Он проводится ЦДРА для того, чтобы выразить поддержку российским военнослужащим, участвующим в СВО, продемонстрировать консолидацию и единство граждан России и рассказать о самобытных творческих коллективах регионов страны.

Коллектив "Кострома" ведет в своем регионе активную работу по поддержке военнослужащих. Артисты собирают средства на приобретение медикаментов для 331-го костромского парашютно-десантного полка. За 2023 год для участников СВО и их семей, сотрудников оборонных предприятий на благотворительной основе балет показал спектакль "Домой с Победой!". Масштабные исторические постановки бесплатно смогли увидеть более 6 тыс. зрителей.