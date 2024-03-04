В Москве ожидается до 3 градусов тепла

Атмосферное давление составит около 756 мм ртутного столба

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, гололедица и до плюс 3 градусов прогнозируется в Москве в понедельник. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет 1-3 градуса тепла. В ночь на вторник температура воздуха может опуститься до минус 8 градусов, ожидается облачность с прояснениями, местами небольшие осадки, гололедица.

Ветер юго-восточный, южный, 3-8 м/c. Атмосферное давление составит около 756 мм ртутного столба.

В Подмосковье в понедельник температура будет колебаться от минус 1 до плюс 4 градусов. В ночь на вторник столбики термометров могут опуститься до отметки минус 11 градусов.