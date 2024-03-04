В Запорожской области проведут первую молодежную военно-патриотическую игру "Зарница"

Команды планируют собрать из школьников и студентов области

МЕЛИТОПОЛЬ, 4 марта. /ТАСС/. Управление Росгвардии по Запорожской области совместно с министерством по молодежной политике, "Движением первых" и "Юнармией" впервые организуют в Запорожской области молодежную военно-патриотическую игру "Зарница". Об этом ТАСС сообщили в региональном управлении Росгвардии.

"Этой весной совместно с министерством по молодежной политике, "Движением первых" и "Юнармией" мы планируем впервые провести здесь, в Запорожской области, для молодежи масштабную военно-патриотическую игру "Зарница", такую же, как в других регионах России. Это будет соревнование между всеми молодежными движениями, которые существуют в регионе", - сказал офицер управления Росгвардии по Запорожской области.

По его словам, команды планируется собрать из школьников и студентов области, участие примут и кадетские классы Росгвардии.