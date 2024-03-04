На Камчатке действие регионального маткапитала продлят до 2030 года

Hазмер суммы зависит от количества детей и варьируется от 147 тыс. рублей за первого ребенка

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 марта. /ТАСС/. Действие регионального материнского капитала для семей с детьми на Камчатке продлят еще на пять лет - до 2030 года. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава региона Владимир Солодов.

"Программа регионального материнского капитала будет продлена до 2030 года", - написал губернатор по итогам оперативного совещания правительства.

Как сообщили ТАСС в краевом правительстве, действие маткапитала ранее было рассчитано до 2025 года. Региональный материнский капитал на Камчатке получают семьи с детьми, размер суммы зависит от количества детей и варьируется от 147 тыс. рублей за первого ребенка до 438 тыс. рублей за шестого.