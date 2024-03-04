В Бурятии появится Центр креативных индустрий

На его создание из федерального бюджета выделили около 1 млрд рублей

УЛАН-УДЭ, 4 марта. /ТАСС/. Бурятия получит около 1 млрд рублей из федерального бюджета на создание Центра креативных индустрий. Об этом сообщили журналистам в Минстрое республики.

"Для создания Центра креативных индустрий будет проведена реконструкция одного из недействующих корпусов Улан-Удэнского приборостроительного объединения, на что выделено порядка 1 млрд рублей из федерального бюджета", - отметили в министерстве.

На бывших производственных площадях планируется разместить универсальную площадку в формате open space на 1,5 тыс. посетителей, камерный зал для небольших концертов на 100 мест, студию звукозаписи, медиацентр, репетиционные залы. Также в планах создать площади для артистов, проведения конференций, летних мероприятий и арт-мастерские. По словам начальника управления капитального строительства Бурятии Анатолия Урбанова, креативный кластер будет площадкой для реализации творческих проектов республики. "Строительные работы планируется завершить к концу следующего года", - уточнил он.

В Минкультуры Бурятии пояснили ТАСС, что одним из главных направлений работы Центра креативных индустрий станет производство кино. Наряду с этим планируется развивать такие направления, как индустрия гостеприимства, декоративно-прикладное искусство, фэшн, дизайн.

По поручению председателя правительства РФ Михаила Мишустина в Благовещенске, Владивостоке и Улан-Удэ должны быть созданы Центры креативных индустрий. По отдельному поручению президента России Владимира Путина будет создан арт-кластер в Петропавловске-Камчатском. На эти цели суммарно планируется выделить более 3,5 млрд рублей.

На Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке было подписано соглашение между Агентством стратегических инициатив (АСИ) и Минвостокразвития. В нем оговариваются условия сотрудничества сторон по развитию креативных индустрий в регионах, в том числе с использованием ведомственных программ социально-экономического развития Дальнего Востока и Арктической зоны РФ, а также механизмов преференциальных режимов. Всего в ближайшие два года за счет федеральной поддержки в Дальневосточном федеральном округе создадут сеть из пяти креативных кластеров. Для подготовки кадров на Дальнем Востоке откроют свои представительства три ведущих творческих вуза.