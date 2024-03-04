Эксперты предупредили об опасности для здоровья при сборе первоцветов

Такие цветы ядовиты и населены клещами, сообщили в пресс-службе Рослесинфорга

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Сбор большинства первоцветов запрещен, чреват штрафами до миллиона рублей и опасен для здоровья, поскольку такие цветы ядовиты и населены клещами. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Рослесинфорга (лесоучетное учреждение Рослесхоза).

"Пейзажи с первоцветами восхищают, но чтобы так было и дальше, их нужно оставить расти в естественной среде. Рвать и выкапывать их даже опасно, многие из них ядовиты. На первоцветах часто обитают клещи, переносчики энцефалита и боррелиоза. Поэтому лучше наблюдать за ними на расстоянии, а на память запечатлеть на камеру телефона. Красота сорванных цветов длится буквально минуты, а фото с уникальными первоцветами останутся навсегда. Неопытный глаз никогда не различит краснокнижный и некраснокнижный виды, некоторые первоцветы могут быть даже опасны для человека, поэтому лучшее решение - не срывать такие цветы и не приобретать их у продавцов", - говорится в сообщении.

При этом лесные эксперты подчеркнули, что первоцветы - это не просто яркое украшение леса, но и важный элемент экосистемы. От их разнообразия и количества зависит популяция насекомых и урожайность земель, представители практически каждого вида занесены в Красную книгу. Также за умышленное уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных и растений предусмотрен штраф. Например, продажа и даже покупка краснокнижных подснежников может обернуться штрафом до 5 тыс. рублей для физических лиц и до 1 млн рублей для юридических лиц. При этом каждый регион устанавливает свою ответственность за правонарушение и список таких растений, а с середины февраля проводятся рейды против незаконной торговли.

"Первым в лесу появляется морозоустойчивый подснежник. Раньше всех регионов страны он появляется на юге - на альпийских лугах Кавказа. В Краснодарском крае встречаются 12 видов из 18, а в Северной Осетии, Кабардино-Балкарии, Адыгее, Ставропольском крае нужно быть особенно осторожным - здесь встречаются шесть видов краснокнижных, исчезающих видов этих вестников весны. В целом, найти подснежник в лесу можно по всей России, преимущественно в марте и апреле, исключение - регионы Крайнего Севера", - рассказали в Рослесинфорге.

Еще один популярный первоцвет - крокус. Маленькие белые, желтые, нежно-лиловые цветочки предпочитают открытые опушки в Крыму и на Кавказе. Второе название цветочка - шафран, именно из его ярко-желтых рылец и создают знаменитую на весь мир приправу. Однако срывать крокусы нельзя: некоторые виды, которые растут в России, несъедобны и внесены в Красную книгу. После подснежников и крокусов в лесах появляется пролеска. В марте-апреле синенькие цветочки зацветают в европейской части России. С ними связан один забавный факт: один из видов носит название "пролеска сибирская", однако в Сибири встретить этот цветок нельзя. В некоторых регионах средней полосы пролеска внесена в Красную книгу, поэтому уничтожать их нельзя. В Арктике появляются только в июне, в разгар северной весны. Там пролески не насыщенно-синего, а небесно-голубого оттенка.

Как только в лиственных лесах сходит снег, в них появляются хохлатки - фиолетовые и бледно-лиловые цветочки, которые насчитывают около 300 видов. Однако есть один первоцвет, который растет только в Дагестане - хохлатка таркинская, занесенная в Красную книгу. Еще один первоцвет - ветреница. Произрастает от Кавказа до Дальнего Востока, всего в России насчитывается около 50 видов, некоторые из них растут даже в Арктике, только появляются они не в марте, а в мае. Ранней весной можно встретить в лиственных лесах. Некоторые виды, растущие на Дальнем Востоке и черноморском побережье, внесены в Красную книгу.

"Ярко-розовый цветочек, похожий на лилию - кандык сибирский - встречается практически только в Сибири, в темно-хвойных и смешанных лесах. Зацветает с середины апреля. Включен в Красную книгу России. Еще один вестник весны, который стал символом Алтая - маральник. Нежно-лиловые шапки появляются в регионе в конце апреля, что привлекает на Алтай ежегодно толпы туристов. Растет в горах и подлесках хвойных лесов", - рассказали в пресс-службе.