На Сахалине продлили предупреждение об опасной ледовой обстановке

Оно будет действовать до 5 марта

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 4 марта. /ТАСС/. Спасатели объявили на 4-5 марта предупреждение об опасной ледовой обстановке на Сахалине по погодным условиям, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Сахалинской области.

"У юго-восточного побережья Сахалина выходить на лед опасно. 4-5 марта в заливе Мордвинова и на других участках юго-восточного побережья Сахалина под воздействием отжимного ветра возможен отрыв припая", - рассказали в управлении.

Всю прошлую неделю спасатели предупреждали население об опасной ледовой обстановке. Однако в зимнее время на Сахалине рыбаки-любители массово отправляются на подледную рыбалку, игнорируя сообщения спасателей. В такие дни спасателям приходится снимать сотни людей с оторвавшихся льдин, есть также случаи гибели рыбаков.