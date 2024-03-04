В Новосибирской области заболеваемость ОРВИ снизилась на 25%

За последнюю неделю зарегистрировали более 20 тыс. случаев болезни

НОВОСИБИРСК, 4 марта. /ТАСС/. Количество случаев острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ) снизилось на 25% за неделю в Новосибирской области. Об этом сообщил на оперативном совещании в правительстве региона министр здравоохранения области Константин Хальзов.

"По количеству зарегистрированных за прошедшую неделю случаев ОРВИ - 20,2 тыс., что значительно меньше, чем за предыдущую неделю. Количество зарегистрированных случаев гриппа - 362. По заболеваемости COVID за прошедшие сутки зарегистрировано 15 случаев, коечный фонд достаточный", - отметил он.

Он уточнил, что отмечается снижение заболеваемости ОРВИ на 25% по сравнению с прошлой неделей.

Замминистра образования региона Юрий Савостьянов отметил, что полностью закрытых на карантин школ и детских садов в регионе нет. В четырех школах закрыты только четыре класса в связи с болезнью 31 ребенка. В 20 детских садах частично приостановлена работа 21 группы - 195 заболевших детей.