Трутнев назвал ЕАО лидером по числу героев СВО на душу населения

Вице-премьер - полпред президента в ДФО также отметил, что в числе офицеров, получивших звание Героя России в ходе спецоперации, много дальневосточников

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Еврейская автономная область является лидером по числу участников специальной военной операции (СВО), получивших звание Героя России, на душу населения. Об этом в интервью ТАСС сообщил вице-премьер - полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.

"Если говорить о количестве героев на душу населения, то Еврейская автономная область на первом месте в России. Видите, наши ребята - герои, помогать им - наша святая обязанность", - сказал он.

Трутнев добавил, что в числе офицеров, получивших звание Героя России в ходе СВО, много дальневосточников. "Больше всего - в Забайкалье и в Краснодарском крае, но, согласитесь, Краснодарский край и Забайкалье немного разные по количеству населения", - подчеркнул вице-премьер.

Полный текст интервью будет опубликован в 10.00 мск.