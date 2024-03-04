Синоптик спрогнозировал похолодание и снег в Москве

Ожидаются небольшие осадки и температура около нуля

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Похолодание придет в Москву во вторник. Также ожидаются осадки в виде снега, сообщил ТАСС ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"Ожидаем похолодание. Во вторник, среду, четверг будут небольшие осадки, преимущественно в виде снега. Если вчера в Москве было почти плюс 6 градусов, то сегодня уже плюс 3-5 градусов. Во вторник плюс 1-3, а в четверг и пятницу - около 0", - сказал он.

Как сообщается на сайте Гидрометцентра России, облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, гололедица и до плюс 3 градусов прогнозируется в Москве в понедельник.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил ТАСС, что температурный фон в Москве на 8 марта прогнозируется ниже нормы на 2 градуса, что соответствует значениям февраля.