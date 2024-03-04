Фестиваль молодежи "Международный аэропорт" ежедневно посещают 25 тыс. человек

Советник руководителя Росмолодежи, куратор выставочной программы фестиваля Антон Пашков отметил, что популярностью пользуются лекционные залы

СИРИУС /Федеральная территория/, 4 марта. /ТАСС/. Порядка 25 тыс. человек ежедневно посещают университет "Сириус", который на время проведения Всемирного фестиваля молодежи был стилизован под международный аэропорт. Об этом ТАСС сообщил советник руководителя Росмолодежи, куратор выставочной программы фестиваля Антон Пашков.

"В среднем 20-25 тыс. посещений в день фиксируем в "международном аэропорту" ВФМ. Среди них участники, волонтеры и гости Всемирного фестиваля молодежи. Самой популярной зоной, как мы и предполагали, стала зона "Сады у взлетной полосы", где мы постарались воссоздать атмосферу настоящей взлетной полосы и близлежащих полей и садов, а философия зоны - презентация многообразия тех возможностей, которые созданы сегодня для молодых людей в России - от детского возраста и до 35 лет", - сказал Пашков.

Он отметил, что популярностью пользуются лекционные залы, в которых проходит дискуссионная программа в рамках марафона общества "Знание" - так называемые терминалы Z (знание) и F (семья). "А в целом аэропорт - это 25 000 квадратных метров полезного, интерактивного, вовлекающего контента от партнеров Всемирного фестиваля", - сказал он.

Аэропорт фестиваля объединяет 20 традиционных для аэровокзальных комплексов зон, но в отличие от настоящих терминалов участникам также доступны зоны авиационной безопасности, диспетчерские пункты, технологический транспортный хаб и полноценное аэродромное поле. В четырех терминалах аэропорта проходят образовательные и дискуссионные форматы, в девяти лаунжах участники знакомятся с достижениями различных сфер - экономики, молодежной политики, технологического суверенитета России.

"В нашем случае аэропорт - это метафора стремительного движения, новых эмоций и впечатлений, встреч со старыми друзьями и новыми знакомыми. У абсолютного большинства людей пребывание в аэропорту связано с комплексом позитивных эмоций и переживаний, ожиданием ярких деловых и туристических путешествий, приобретением нового опыта и знаний. Кроме того, аэропорт - это универсальное пространство, навигация в котором во всех странах мира понятна без перевода, единые стандарты проектировки делают большие и малые аэропорты похожими и понятными. Это еще и отсылка к стремительному взлету молодого человека в карьере, саморазвитии, образовании - презентация всех тех возможностей, которые созданы сегодня в России для поколения", - сказал Пашков.

Всемирный фестиваль молодежи проходит на федеральной территории Сириус с 1 по 7 марта 2024 года. Заявки на участие в нем подали более 300 тыс. человек из 190 стран. Участие в фестивале принимают 20 тыс. человек. Региональная программа фестиваля состоится с 10 по 17 марта, ее участники посетят 30 городов России. ТАСС - генеральный информационный партнер мероприятия.