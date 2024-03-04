Минздрав привлечет к диспансеризации граждан, не обследовавшихся более двух лет

Информационная система подсказывает, каких пациентов с хроническими заболеваниями необходимо пригласить на прием, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 марта. /ТАСС/. Минздрав России определит новое требование к первичному звену здравоохранения, согласно которому медицинские организации должны будут активно приглашать на диспансеризацию пациентов, не обращавшихся за медпомощью более двух лет. Об этом журналистам сообщил министр здравоохранения страны Михаил Мурашко.

"Сегодня определяем новое требование к первичному звену, чтобы они выявляли тех, кто больше двух лет не обращался в медицинские организации, и начали активно приглашать. Плюс диспансерное наблюдение пациентов, имеющих хронические заболевания, по ним уже информационная система сегодня подсказывает, кого необходимо пригласить, в каком месяце", - сказал он.

Мурашко отметил, что такой мягкий контроль за работой клинического подразделения и внимание к пациенту уже внедряется в учреждениях здравоохранения.