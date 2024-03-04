Мурашко сообщил, что в Крыму врачи лечат самых тяжелых пациентов Донбасса и Новороссии

Министр здравоохранения РФ отметил, что в системе здравоохранения республики еще остаются блоки, которые нужно "донастроить"

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 марта. /ТАСС/. Врачи Республики Крым берутся за лечение самых тяжелых пациентов из Донбасса и Новороссии, что позволяет спасти им жизнь и восстановить здоровье. Об этом сообщил журналистам министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"В Крыму я очень благодарен Сергею Валерьевичу [Аксенову - главе Республики Крым], коллегам, потому что он сегодня берет на себя наиболее тяжелых пациентов в офтальмологии, кардиологии и многих других. Это позволяет спасать жизни, восстанавливать здоровье. То есть система сегодня движется очень хорошим, поступательным, созидательным путем", - сказал министр.

Мурашко отметил, что в системе здравоохранения Крыма еще остаются блоки, которые нужно "донастроить", в этом региону помогут рекомендации ведущих специалистов страны.