В Донбассе и Новороссии откроют патриотические центры "Воин"

Вице-премьер - полпред президента в ДФО Юрий Трутнев подчеркнул, что планируется создать сетевую структуру

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Центры военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи "Воин" появятся в Донбассе и Новороссии. Об этом в интервью ТАСС сообщил вице-премьер - полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.

Обучение курсантов в центрах проходит по направлениям: основы национальной безопасности РФ, огневая подготовка, тактическая подготовка, инженерная подготовка, организация связи, основы пилотирования БПЛА, тактическая медицина, спортивно-тактические игры. Инициаторами создания таких центров стали сопредседатели Российского союза боевых искусств - первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко и Юрий Трутнев.

"Центры "Воин" будут во всех регионах России. В этом году откроется 10 новых центров. Недавно мы провели совещание о ходе подготовительных работ по открытию центрах в Новороссии и Донбассе. Они обязательно заработают", - сказал он.

Трутнев подчеркнул, что планируется создать сетевую структуру. "Она будет работать так: центры "Воин" станут центрами компетенции по обучению преподавателей, которые в свою очередь будут работать во всех школах России. Года за два мы эту историю соберем и будем готовить специалистов по начальной военной подготовке, будем учить людей защищать Родину", - пояснил он.

Центр военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи "Воин" был создан по поручению президента Владимира Путина. Первые 12 региональных отделений (в Бурятии, Донецкой Народной Республике, Калмыкии, Татарстане, Чечне, Хабаровском крае, Белгородской, Кемеровской, Псковской, Свердловской, Тюменской областях и ЯНАО) открылись в мае 2023 года.

Полный текст интервью будет опубликован в 10.00 мск.