Мурашко призвал изменить коммуникацию между врачом и пациентом

По словам главы Минздрава, для более эффективного лечения необходимо повысить уровень доверия пациентов и добиться своевременного обращения за помощью

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 марта. /ТАСС/. Система коммуникации между врачом и пациентом в стране требует изменений, сообщил журналистам министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

"Из того, что, наверное, нас сегодня не устроило, мы видим, что система уже работает, есть оборудование, но пока нет должной коммуникации между врачом и пациентом. Потому что заходим в реанимацию, видим, что несколько мужчин гордятся тем, что никогда раньше не обращались к врачу. Хотя и у того, и у другого, с кем общались, заболевания уже существовали. И если бы они своевременно профилактически обратились, прошли бы диспансеризацию, однозначно можно было бы этой ситуации избежать", - сказал Мурашко. Он отметил, что нужно пересмотреть уровень доверия между врачом и пациентом.

По словам главы Минздрава, "сегодня в стране в течение года открывается более 1 тыс. новых медицинских объектов". "То есть каждый день фактически в среднем три объекта открывается. <...> Мы надеемся, что наши вакантные места будут укомплектованы. Заинтересованность есть", - сказал Мурашко.

Он рассказал, что сегодня рассматриваются вопросы кадровой подготовки, а также дополнительных выплат и новых преференций, в том числе для новых медицинских работников.