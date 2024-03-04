Более половины опрошенных поляков обвиняют ЕС и бывшие власти страны в аграрном кризисе

По данным опроса, 54,6% обвиняют Брюссель и бывшие власти страны в сложившейся ситуации, а 8,9% возлагают ответственность за нее на новый кабмин во главе с премьер-министром Дональдом Туском

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Более 50% жителей Польши полагают, что политика Еврокомиссии и предыдущего правительства правой партии "Право и справедливость" (2015-2023) способствовала ухудшению положения польских фермеров, что привело их к массовым протестам. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологическим центром SW Research по заказу газеты Rzeczpospolita.

По его данным, 54,6% опрошенных обвиняют Брюссель и бывшие власти страны в сложившейся ситуации, а 8,9% возлагают ответственность за нее на новый кабмин во главе с премьер-министром Дональдом Туском. 9,8% респондентов полагают, что Киев виновен в ухудшении положения польских аграриев, и только 8,5% считают, что за протестами фермеров стоит Россия.

Исследование проводилось 27-28 февраля методом интернет-анкетирования. В нем принимали участие 800 взрослых жителей Польши.

9 февраля польские аграрии начали масштабные протесты и блокаду погранпунктов на границе с Украиной. Они требуют ограничить или полностью запретить ввоз дешевой сельхозпродукции с Украины, усилить поддержку национального животноводства, а также выражают несогласие со стратегией Евросоюза "Зеленый курс", предусматривающей достижение к 2050 году нулевых углеродных выбросов. Протест поддержало руководство Минсельхоза Польши.