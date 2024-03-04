В Госдуму внесут законопроект о въездных сборах для мигрантов

Вторым законопроектом предлагается внести поправки в КоАП, согласно которым административное выдворение за пределы России иностранного гражданина или лица без гражданства осуществляется за счет федерального бюджета

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Председатель партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов внесет на рассмотрение Госдумы пакет законопроектов о введении въездных сборов для иностранных граждан, прибывших в РФ в безвизовом порядке. Тексты законопроектов есть в распоряжении ТАСС.

Первым законопроектом предлагается внести изменения в закон "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации", закрепив в нем понятия въездного сбора. Согласно документу, въездной сбор - это неналоговый платеж, уплачиваемый иностранными гражданами или лицами без гражданства, прибывающими в РФ без получения визы. Размер и порядок уплаты такого сбора будет определяться правительством РФ. Также законопроектом предлагается добавить в перечень документов, которые иностранный гражданин должен предоставить для получения разрешения на временное проживание, квитанцию об уплате въездного сбора. Кроме того, предлагается, чтобы депортация иностранных граждан, прибывших РФ без получения визы, осуществлялась за счет бюджета РФ. Въездной сбор устанавливается для реализации принудительного перемещения иностранного гражданина или лица без гражданства за счет средств федерального бюджета.

Законопроектом также предлагается внести изменения в закон "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию", указав, что иностранным гражданам или лицам без гражданства, прибывающим в РФ без получения визы, не будет разрешаться въезд в страну, если они не заплатили въездной сбор.

"Введение вышеуказанного сбора будет содействовать ослаблению нагрузки на бюджет в части осуществления мер по депортации иностранных граждан, нарушивших законодательство Российской Федерации, а также создаст дополнительный источник дохода", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Вторым законопроектом предлагается внести поправки в Кодекс об административных правонарушениях РФ (КоАП), согласно которым административное выдворение за пределы РФ иностранного гражданина или лица без гражданства осуществляется за счет федерального бюджета. Еще одним законопроектом предлагается внести изменения в Бюджетный кодекс РФ, добавив к неналоговым доходам федерального бюджета въездные сборы.