В Крымском онкодиспансере откроют новый корпус для лучевой терапии

Глава Минздрава отметил важность того, чтобы население обращалось с ранней диагностикой

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 марта. /ТАСС/. Новый корпус с линейным ускорителем для проведения лучевой терапии откроют в Крымском республиканском клиническом онкодиспансере им. Ефетова, сообщил журналистам министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

"Сегодня мы готовим к открытию новый корпус, новое оборудования для дистанционной лучевой терапии, для диагностики с радиофармпрепаратами. Это раньше недоступно было в Крыму, сегодня это уже становится нашей обыденностью, реальностью", - сказал Мурашко.

Глава Минздрава отметил важность того, чтобы население обращалось с ранней диагностикой - тогда у врачей будет больше возможностей помочь.