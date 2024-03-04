Мантуров выступает на Всемирном фестивале молодежи. Видеотрансляция

Российское общество "Знание"/ТАСС/Ruptly

Заместитель председателя правительства Российской Федерации, министр промышленности и торговли Денис Мантуров выступает с лекцией "Технологический суверенитет России для создания равных возможностей" на Всемирном фестивале молодежи.

Фестиваль проходит на федеральной территории Сириус с 1 по 7 марта. Заявки на участие в нем подали более 300 тыс. человек из 190 стран. Региональная программа фестиваля состоится с 10 по 17 марта, ее участники посетят 30 городов России. ТАСС - генеральный информационный партнер мероприятия.