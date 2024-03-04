В Приморье во время природных пожаров заметили редкий "огненный смерч"

Ведущий специалист Приморского гидрометцентра Варвара Коридзе добавила, что природные явления никогда не может зафиксировать метеостанция и сообщения всегда приходят от очевидцев

ВЛАДИВОСТОК, 4 марта. /ТАСС/. Жители Приморья заметили на юге, где в понедельник бушуют обширные природные пожары, редкое природное явление - "огненный смерч". Как сообщила ТАСС ведущий специалист Приморского гидрометцентра Варвара Коридзе, такое явление обычно фиксируют лишь очевидцы.

Ранее в мессенджерах жители распространили видео, на котором в Хасанском округе Приморья у земли закручивается воздушная воронка черного дыма.

"Огненный смерч" или "огненный торнадо", как его называют жители, метеостанции в Приморье ранее не фиксировали. Официального названия в метеорологии для такого нет. Это относительно редкое явление - вихрь дыма, огня, пепла. Оно возникает в месте природных пожаров, когда сочетаются несколько факторов: огонь, пожар, ветер. При этом сообщения о таких вихрях в Приморском крае иногда появляются", - сообщила Коридзе.

Она добавила, что эти сообщения всегда приходят от очевидцев и их никогда не может зафиксировать метеостанция. В связи с чем официально в крае они так и не регистрировались.

На утро понедельника в Приморском крае зарегистрировано три природных пожара общей площадью 4 900 га, в том числе один площадью 100 га, на территории национального парка "Земля леопарда".