В Москве жители получили более 8 млн баллов за проверку приложений через "Город заданий"

В общей сложности москвичи помогли сэкономить тестировщикам 500 дней работы

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Более 8 млн городских баллов получили жители Москвы за тестирование приложений через "Город заданий", они проверяли работу оплаты проезда по биометрии в приложении "Метро Москвы", приложения "Мой id", сервиса проката велосипедов "Велобайк" и многих других. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГКУ "Новые технологии управления".

"С января 2022 года к выполнению задач, связанных с тестированиями, присоединились более 30 тыс. человек. За это они получили свыше 8 млн баллов, которые можно обменять на поощрения на сайте "Миллион призов". В общей сложности москвичи помогли сэкономить тестировщикам 500 дней работы", - сказали в пресс-службе.

Отмечается, что в проекте "Город заданий" для жителей столицы доступны различные задачи, посвященные тестированию онлайн-сервисов. За все время в проекте представили более 150 таких заданий - их выполнили свыше 40 тыс. раз.

Например, участники "Города заданий" помогли обучить чат-бота московского транспорта Александру. Они задали виртуальному помощнику свыше 55 тыс. вопросов, благодаря чему Александра выучила семь новых тем и расширила свою базу знаний. Также горожане тестировали обучающий сервис портала "Открытый бюджет города Москвы": проходили уроки и отвечали на вопросы. Это задание выполнили более восьми тысяч раз.

"Кроме того, жители столицы проверяли работу мобильного приложения "Московский транспорт", с помощью которого стало возможным прохождение валидации в наземном транспорте. Сейчас, в рамках читательского марафона, москвичи тестируют сервис для поиска и бронирования книг "Библиотеки Москвы" на портале mos.ru. В одном из заданий предлагается выбрать и забронировать нужную книгу онлайн. За выполнение всех активностей марафона участники могут получить до 131 тыс. баллов", - добавили в пресс-службе.

Проект "Город заданий" появился в январе 2022 года. С его помощью москвичи помогают контролировать работу городских служб, участвуют в экологических, спортивных и других акциях. Проект развивают ГКУ "Новые технологии управления" и столичный департамент информационных технологий.