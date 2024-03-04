В Москве приступили к капремонту корпуса Боткинской больницы

Трехэтажное здание было построено в 1911 году и признано объектом культурного наследия

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Специалисты приступили к капитальному ремонту корпуса Боткинской больницы в Москве, построенного в 1911 году. Об этом сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.

"Стартовал капитальный ремонт корпуса № 8 Боткинской больницы. Трехэтажное здание было построено в 1911 году, оно признано объектом культурного наследия и является частью архитектурного ансамбля больничного комплекса. Инженерные системы и часть конструкций корпуса находились в неудовлетворительном состоянии, поэтому было принято решение о проведении капитального ремонта", - сказал заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

В настоящее время проводится демонтаж напольных покрытий и стяжек полов, подвесных потолков, дверей, перегородок и усиление конструкций строения. Специалисты заменят инженерные сети; обновят крышу; сделают новое кровельное покрытие площадью более 900 кв. м; отремонтируют цокольную часть и перекрытия; отреставрируют фасад; укрепят проемы дверей и окон; выполнят гидроизоляцию наружных стен подвала; установят лифт отечественного производства и технический подъемник; заменят окна и двери, выполнят их в соответствии с историческим обликом из твердых пород дерева; обновят входные группы; а также сделают пандусы для маломобильных граждан, перечисляется в материале.

Капитальный ремонт корпуса № 8 Боткинской больницы планируется завершить в этом году. После окончания работ выполнят восстановительное благоустройство.