Эксперт назвал нереализуемой инициативу о доплате к пенсии за стаж от 30 лет

На это потребуется не менее 2 трлн рублей, считает проректор Финансового университета Александр Сафонов

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Инициатива ввести механизм доплаты к пенсии до двукратной величины прожиточного минимума за стаж от 30 лет нереализуема, так как на это потребуется не менее 2 трлн рублей. Также это предложение нарушает принципы дифференциации пенсионного обеспечения, сообщил ТАСС проректор Финансового университета Александр Сафонов.

Группа депутатов от ЛДПР во главе с председателем партии Леонидом Слуцким разработала законопроект, которым предлагается ввести механизм доплаты к пенсии до двукратной величины прожиточного минимума в целом по стране за стаж от 30 лет. Текст законопроекта, который направляется для заключения в правительство, есть в распоряжении ТАСС.

"Это большой объем денег. Как правило, тех, у кого стаж более 30 лет, таких будет около 30% от общего числа пенсионеров. Если посчитать, то предлагается такие доплаты ввести приблизительно для 15 млн человек. Это потребует не менее 2 трлн рублей, естественно, денег на это в федеральном бюджете нет, и взять их неоткуда. Это предложение нереализуемое", - сказал он.

Сафонов отметил, что такие инициативы часто не просчитаны экономически, поэтому в итоге такого рода предложения не будут поддержаны.

"Не забываем, что у некоторых пенсионеров есть льготный стаж за работу на Севере, или по отдельным профессиям. Поэтому не будет понимания, где этот источник финансирования, за счет чего он будет реализовываться? В принципе это корежит пенсионную систему до такой степени, что вообще будет непонятно, кто и за что пенсию получает", - считает эксперт.

По его словам, эта инициатива нарушает принципы дифференциации пенсионного обеспечения. "Такой вопрос - а лица, которые имеют стаж 29 лет, они что, не нуждаются в увеличении пенсий? Поэтому такого рода предложения несистемные. <...> В нынешних условиях это будет неподъемный груз", - пояснил он.