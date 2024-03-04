В Монголии открыли выставку о 101-летней участнице встречи со Сталиным

Экспозиция рассказывает, как Монгольская народная республика первой пришла на помощь Советскому Союзу в период войны

УЛАН-БАТОР, 4 марта. /ТАСС/. Фотовыставка "Фронт Цэгмид" открылась в Среднегобийском аймаке (регионе) Дундговь, где находится дом одной из старейших жительниц Монголии - 101-летней Сурэнхорлоогийн Цэгмид, которая в составе монгольской делегации в годы Великой Отечественной войны доставила гуманитарную помощь СССР и встретилась со Сталиным. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в областном музее аймака Дундговь, где сейчас она живет.

Как пояснили сотрудники музея, фотовыставка "о самой известной долгожительнице страны" была организована по случаю дня открытых дверей во всех музеях Монголии. "Сурэнхорлоогийн Цэгмид вошла в историю российско-монгольской дружбы, когда поехала на фронт вручить советским солдатам подарки из Монголии. С тех пор ее называют Фронт Цэгмид. Тогда же она в составе монгольской делегации встретилась с Иосифом Сталиным", - рассказали в музее.

Выставка рассказывает, как Монгольская народная республика первой пришла на помощь Советскому Союзу в период войны, отправив осенью 1941 года эшелон с 15 тыс. комплектов зимнего обмундирования и почти 3 тыс. индивидуальных подарочных посылок.

"За первые три года Великой Отечественной войны монголы отправили в СССР восемь эшелонов с продуктами, одеждой, шерстью. Цэгмид было 19 лет, когда она сопровождала третий эшелон в ноябре 1942 года. Именно тогда сделан ее знаменитый фотоснимок на фронте с советскими солдатами. Хотя об этой легендарной женщине в Монголии знают все, выставка призвана познакомить подрастающее поколение с ее историей", - отметили организаторы выставки.

Помощь советскому народу

Также выставка рассказывает о помощи со стороны Монголии Советскому Союзу, который за первый год Великой Отечественной войны потерял почти половину поголовья коней. Монголия поставила Советскому Союзу 485 тыс. лошадей, из них 32 тыс. подарили монгольские скотоводы. После объявления сбора средств на приобретение танков жители Монголии сдали 300 кг золотых изделий и перечислили во Внешторгбанк 2,5 млн тугриков и $100 тыс.

Сформированную танковую колонну назвали "Революционная Монголия". В декабре 1942 года на фронт доставили 217 вагонов с монгольской гуманитарной помощью в виде теплой одежды и продуктов. В 1943 году собрали средства на авиационную эскадрилью "Монгольский арат".

По подсчетам историков, безвозмездная помощь монгольского народа советскому в годы Великой Отечественной войны по объему равна уровню поставок по ленд-лизу. В 2020 году по указу президента РФ Владимира Путина Сурэнхорлоогийн Цэгмид была награждена орденом Дружбы.