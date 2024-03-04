На колесе обозрения "Солнце Москвы" в честь 8 марта пройдет более 20 мероприятий

Посетительницы смогут послушать живую музыку, принять участие в мастер-классах, встретиться с чемпионками-синхронистками и получить цветы в подарок

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Колесо обозрения "Солнце Москвы" на ВДНХ окрасится в розовый цвет в честь Международного женского дня, также там проведут более 20 бесплатных мероприятий, сообщили ТАСС в пресс-службе компании оператора.

"Послушать живую музыку, принять участие в мастер-классах, встретиться с чемпионками-синхронистками и получить цветы в подарок - 8, 9 и 10 марта на "Солнце Москвы" пройдет более 20 бесплатных мероприятий, посвященных Международному женскому дню. В честь главного весеннего праздника колесо обозрения "Солнце Москвы" окрасится в романтичный розовый цвет, олицетворяющий нежность и женственность", - сказали в пресс-службе.

Отмечается, что все три дня в комплексе будет проходить весенняя акция "Открытка с "Солнца Москвы", организованная совместно с "Почтой России". Посетители смогут получить и отправить открытку с поздравлениями женщинам в любой город России - бесплатно. Почтовый ящик и место для оформления открыток гости найдут у информационной стойки. Отправить поздравление можно будет ежедневно 8, 9 и 10 марта с 11:00 до 22:00.

8 марта посетительниц колеса обозрения ждет роза в подарок. С 15:00 до 17:00 дарить цветы будут мимы во фраках. С 15:00 до 17:00 всех приглашают вдохновиться творчеством и живой музыкой. В главном холле пройдут мастер-классы "Декор весеннего шопера" и "Ваза с весенними цветами". Также для гостей прозвучат джазовые композиции в исполнении саксофониста Григория Зорина. Увидеть музыканта можно будет на посадочном вокзале и на сцене комплекса, добавили в пресс-службе.

"Весна - прекрасная пора открытий и перемен. Принято считать, что это лучший момент для перезагрузки и вдохновения. Трехдневная праздничная программа "Солнца Москвы" наполнена творческими мастер-классами, увлекательными встречами с талантливыми женщинами страны, приятными подарками и сюрпризами, которые обязательно подарят положительные эмоции и помогут провести 8 Марта незабываемо", - сказал генеральный директор компании "Солнце Москвы" Денис Тетерин.

"Солнце Москвы" - самое большое колесо обозрения в Европе. Его высота 140 м. Аттракцион расположен в районе южного входа ВДНХ на северо-востоке столицы. Полный оборот колесо делает за 18 минут 40 секунд, обзор - на 50 км.