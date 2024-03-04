Почти половина опрошенных россиян не курят

Признались в курении 25% респондентов, социологического агентства "Вебер" - проекта АНО "Диалог" и АНО "Диалог Регионы"

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Около половины жителей России не курят, признались в курении только 25% россиян. Об этом свидетельствуют поступившие в ТАСС данные социологического агентства "Вебер" - проекта АНО "Диалог" и АНО "Диалог Регионы".

Согласно результатам опроса, 47% россиян не курят, признались в курении 25%. При этом 28% из тех, кто ранее курил, смогли окончательно побороть вредную привычку.

Говоря о своих вредных привычках в целом, 72% рассказали, что употребляют алкоголь, из них 40% делают это раз в месяц и чаще, 32% - несколько раз в год или реже.

Опрошенные также отметили, что побудить их отказаться от вредных привычек могут проблемы со здоровьем и забота о нем, осознанность и сила воли, а также благополучная обстановка и отсутствие стресса.

Изучение общественного мнения проводилось АНО "Диалог Регионы" 26 февраля 2024 года в сети методом River Sampling среди 1 300 россиян старше 18 лет.